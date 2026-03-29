«Мемфис» обыграл «Чикаго» на своем паркете

«Мемфис» победил «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 125:124.

«Мемфис» победил «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 125:124.

Самым результативным игроком встречи стал литовский форвард «Чикаго» Матас Бузелис — у него 29 очков и 10 подборов.

«Мемфис» выиграл после пяти поражений подряд. Он занимает 11-е место в таблице Западной конференции (25−49). «Чикаго» (29−45) располагается на 12-м месте в Восточной конференции.

НБА.

Регулярный чемпионат.

«Мемфис» — «Чикаго» — 125:124 (28:30, 28:28, 42:30, 27:36).

М: Ковард (24), Бертон (18), Мэшек (17).

Ч: Бузелис (29 + 10 подборов), Секстон (26), Джонс (19).

