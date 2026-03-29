«Мемфис» обыграл «Чикаго» на своем паркете

«Мемфис» победил «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 125:124.
Самым результативным игроком встречи стал литовский форвард «Чикаго» Матас Бузелис — у него 29 очков и 10 подборов.
«Мемфис» выиграл после пяти поражений подряд. Он занимает 11-е место в таблице Западной конференции (25−49). «Чикаго» (29−45) располагается на 12-м месте в Восточной конференции.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Мемфис» — «Чикаго» — 125:124 (28:30, 28:28, 42:30, 27:36).
М: Ковард (24), Бертон (18), Мэшек (17).
Ч: Бузелис (29 + 10 подборов), Секстон (26), Джонс (19).
