Илюмжинов о встрече с Фишером: «Он гений, полубог, который спустился на землю»

— И так и так. Он прекрасно знал русский, читал шахматную литературу на нашем языке, газеты. Первая наша встреча связана также с литературой. Дело в том, что советское издательство «ФиС» издало книгу Фишера, не выплатив, как тогда было принято, никакого гонорара. Фишер обиделся — написал письмо Борису Николаевичу Ельцину. Тот спустил его в Минспорт, и там оно сгинуло. Время было такое — шахтерам зарплату платить было нечем, а тут какой-то американец. Но я как гражданин России решил восстановить честь страны — выплатил 11-му чемпиону мира гонорар 100 тысяч долларов из своих средств. Тот плакал: «Все меня обманывают, и только вы…»До сих пор помню его звонок, когда я был в аэропорту перед вылетом в Будапешт. Бобби спросил, везу ли я ему 100 тысяч долларов. Ответил, что везу, и он сказал, чтобы я достал оттуда тысячу и купил черной икры и черного хлеба. Сказал это по-русски, чтобы подчеркнуть важность момента.