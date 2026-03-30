Илюмжинов о встрече с Фишером: «Он гений, полубог, который спустился на землю»

Многолетний президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов в интервью «СЭ» вспомнил о четырех сыгранных партиях с 11-м чемпионом мира Бобби Фишером.
— Вы рассказывали, что мечтали сыграть со всеми чемпионами мира.
— Играл мини-матчи с Гаприндашвили, Смысловым, Спасским, Фишером, Карповым, Каспаровым (Гарри Каспаров внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также признан в РФ иноагентом), Крамником, Анандом.
— Какая из этих встреч самая памятная для вас?
— С Фишером. С ним не играли ни Карпов, ни Каспаров, а мне это удалось.
— Сколько было партий?
— Четыре. Мы сидели на квартире Андрэ Лилиенталя (знаменитый советский и венгерский шахматист. — Прим. Т. Г.) в Будапеште, пили водку, закусывая черной икрой и пельменями. Долго не решался предложить Бобби сыграть, но потом все-таки набрался смелости. Он согласился. Я расставляю фигуры. Он разрушает первую линию и говорит: «Шахматы умерли, мистер президент». Надо думать с первого хода, и мы начали играть в шахматы Фишера. Первую я сразу продул, вторую — тоже, третью — сопротивлялся, а четвертую — чуть не выиграл. Но зато четыре партии с самим Бобби!
Бывают знаменательные моменты в жизни. Для меня это встречи с великими религиозными деятелями — его святейшеством далай-ламой, папой римским Иоанном Павлом Вторым. С великим политиком Владимиром Владимировичем Путиным. С провидицей Вангой. Но самое большое счастье — это тот вечер в компании Фишера. Он гений, полубог, который спустился на землю.
Кстати, между делом я хотел «затащить» 11-го чемпиона мира в ЧМ по нокаут-системе. Предлагал серьезные подъемные, но он ни в какую не соглашался. Говорил: «Если будешь проводить ЧМ по моим шахматам, то буду участвовать и готов стать главным арбитром». Не получилось, но надеюсь, что я еще проведу официальный ЧМ по шахматам Фишера.
— С Фишером общались по-английски или по-русски?
— И так и так. Он прекрасно знал русский, читал шахматную литературу на нашем языке, газеты. Первая наша встреча связана также с литературой. Дело в том, что советское издательство «ФиС» издало книгу Фишера, не выплатив, как тогда было принято, никакого гонорара. Фишер обиделся — написал письмо Борису Николаевичу Ельцину. Тот спустил его в Минспорт, и там оно сгинуло. Время было такое — шахтерам зарплату платить было нечем, а тут какой-то американец. Но я как гражданин России решил восстановить честь страны — выплатил 11-му чемпиону мира гонорар 100 тысяч долларов из своих средств. Тот плакал: «Все меня обманывают, и только вы…»До сих пор помню его звонок, когда я был в аэропорту перед вылетом в Будапешт. Бобби спросил, везу ли я ему 100 тысяч долларов. Ответил, что везу, и он сказал, чтобы я достал оттуда тысячу и купил черной икры и черного хлеба. Сказал это по-русски, чтобы подчеркнуть важность момента.
