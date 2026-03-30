Источник: Палмер готов рассмотреть переход из «Челси» в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Коул Палмер все больше разочаровывается в «Челси» и готов рассмотреть переход в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.

По данным источника, 23-летний англичанин, воспитанник академии «Манчестер Сити», недоволен изменениями в тактике «синих» и, по слухам, скучает по совместной игре с Николасом Джексоном, который сейчас находится в аренде в «Баварии».

Вылет «Челси» из плей-офф Лиги чемпионов может еще больше снизить шансы команды удержать полузащитника, на которого также претендуют «Реал» и «Бавария», несмотря на то что Палмер в этом сезоне борется с травмами паха и пальца ноги.

Палмер играет за «Челси» с 1 сентября 2023 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2033 года. В сезоне-2025/26 в 25 матчах он забил 10 голов и отдал три результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 110 миллионов евро.

