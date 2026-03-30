«Индиана» выиграла у «Майами» на своем паркете

«Индиана» победила «Майами» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 135:118.
Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Хит» Тайлер Хирро — у него 31 очко.
«Индиана» (17−58) идет на 15-м месте в таблице Восточной конференции. «Майами» (39−36) располагается на 10-м месте.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Индиана» — «Майами» — 135:118 (34:36, 45:39, 29:32, 27:11).
И: Сиакам (30 очков + 11 подборов), Портер (21), Браун (18).
М: Хирро (31), Жакез-младший (17), Адебайо (15 + 12 подборов).
