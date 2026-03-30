«Бостон» нанес гостевое поражение «Шарлотт»

«Бостон» победил «Шарлотт» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 114:99.

«Бостон» победил «Шарлотт» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 114:99.

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум — у него 32 очка.

«Бостон» выиграл третий матч подряд. Он занимает второе место в таблице Восточной конференции (50−24). «Шарлотт» (39−36) располагается на девятом месте.

НБА.

Регулярный чемпионат.

«Шарлотт» — «Бостон» — 114:99 (21:27, 28:36, 26:26, 24:25).

Ш: Болл (19), Бриджес (14), Книппел (13).

Б: Тейтум (32), Притчард (28), Квета (17).

