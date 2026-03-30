Tundra Esports взяла трофей ESL One Birmingham 2026 победив в финале Yandex Team

Турнирный призовой фонд составил 1 миллион долларов, а чемпион забрал 290 тысяч — из них 250 получил играющий состав и 40 ушло организации. Для Tundra эта победа стала уже четвертым титулом в текущем сезоне 2025/2026, что само по себе говорит об уровне доминирования команды в западноевропейской и мировой сцене.