Tundra Esports взяла трофей ESL One Birmingham 2026 победив в финале Yandex Team

Tundra Esports стала чемпионом ESL One Birmingham 2026 по Dota 2, завершив турнир без единого проигранного серии на пути к финалу. Команда уверенно прошла весь верхний брекет и в итоге подняла трофей перед живой аудиторией на арене bp pulse LIVE — фактически у себя дома, ведь организация базируется в Лондоне.
Турнирный призовой фонд составил 1 миллион долларов, а чемпион забрал 290 тысяч — из них 250 получил играющий состав и 40 ушло организации. Для Tundra эта победа стала уже четвертым титулом в текущем сезоне 2025/2026, что само по себе говорит об уровне доминирования команды в западноевропейской и мировой сцене.