«Бруклин» в матче с «Сакраменто» прервал серию из 10 поражений подряд

«Бруклин» победил «Сакраменто» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 116:99.
Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Кингз» Девин Картер — у него 20 очков. Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин пропускал встречу из-за травмы.
«Бруклин» выиграл после 10 поражений подряд. Он занимает 13-е место в таблице Восточной конференции (18−57). «Сакраменто» (19−57) идет на 15-м месте в Западной конференции, у команды четвертое поражение кряду.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Бруклин» — «Сакраменто» — 116:99 (31:18, 37:27, 18:28, 30:26).
Б: Агбаджи (18), Траоре (17), Пауэлл (16).
С: Картер (20), Клиффорд (17), Ачиува (16).
