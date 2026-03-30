GTA 6 официально выходит 19 ноября 2026 — Rockstar обещает: на этот раз переносов не будет

Игра выйдет исключительно на PS5 и Xbox Series X|S по ожидаемой цене от 70 до 80 долларов. PC-версия официально не анонсирована — по аналогии с предыдущими играми Rockstar её ожидают не ранее конца 2027 года. Действие развернётся в вымышленном штате Леонида, в основе которого лежит Флорида с неоновым Вайс-Сити в центре.