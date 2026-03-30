GTA 6 официально выходит 19 ноября 2026 — Rockstar обещает: на этот раз переносов не будет

Самая ожидаемая игра в истории индустрии наконец получила окончательную дату выхода, которой, кажется, можно доверять. Grand Theft Auto VI выйдет 19 ноября 2026 года. Rockstar принесла извинения за затянувшееся ожидание, пообещав, что дополнительное время пойдёт на финальную полировку игры до уровня, которого заслуживают поклонники.
Take-Two сообщила, что маркетинговая кампания стартует летом 2026 года. Глава компании Стросс Зельник охарактеризовал предстоящий год как переломный не только для Take-Two, но и для всей индустрии развлечений.
Игра выйдет исключительно на PS5 и Xbox Series X|S по ожидаемой цене от 70 до 80 долларов. PC-версия официально не анонсирована — по аналогии с предыдущими играми Rockstar её ожидают не ранее конца 2027 года. Действие развернётся в вымышленном штате Леонида, в основе которого лежит Флорида с неоновым Вайс-Сити в центре.
Косвенным подтверждением того, что дата больше не сдвинется, стал набор игровых тестировщиков в офис Рокстар в Бангалоре — это классический признак финальной стадии разработки. 13 лет ожидания подходят к концу.