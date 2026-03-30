Hades 2 выходит на консолях 14 апреля — новые глобальные обновления от Supergiant Games

Hades 2 официально выходит на PlayStation 5, Xbox Series X/S и в Game Pass 14 апреля 2026 года — это подтвердил Xbox Partner Preview 26 марта.
Для консольной аудитории это особенно ценное событие: игра провела в раннем доступе Steam почти два года — с мая 2024-го — и за это время получила значительный объём нового контента, персонажей, механик и балансировочных правок. Консольная версия выходит с бонусным контентом и улучшениями качества жизни, то есть игроки на Xbox и PS5 получат сразу весь накопленный опыт раннего доступа в одном пакете.
Для тех, кто не знаком с серией: Hades 2 — рогалик от Supergiant Games, в котором бессмертная принцесса Подземного мира штурмует мифологическое царство, сражаясь с силами Титана Времени. Игра строится на безупречном сочетании быстрого геймплея и живого нарратива, раскрывающегося с каждой попыткой. Оригинальный Hades был признан одним из лучших рогаликов всех времён — и сиквел продолжает его наследие.