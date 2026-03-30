«Портленд» разгромил «Вашингтон» на своем паркете

«Портленд» победил «Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 123:88.
Самым результативным игроком встречи стал бельгийский форвард «Портленда» Тумани Камара — у него 23 очка.
«Портленд» (38−38) располагается на девятом месте в таблице Западной конференции. «Вашингтон» (17−57) занимает 14-е место в Восточной конференции.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Портленд» — «Вашингтон» — 123:88 (24:15, 34:32, 33:19, 32:22).
П: Камара (23 очка), Хендерсон (21), Авдия (20).
В: Райли (14), Вукчевич (10), Купер (10).
