«Хьюстон» победил «Нью-Орлеан» в гостях, Шенгюн оформил дабл-дабл

«Хьюстон» победил «Нью-Орлеан» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 134:102.

Самым результативным игроком встречи стал турецкий центровой «Рокетс» Альперен Шенгюн — у него 36 очков и 13 подборов.

«Нью-Орлеан» потерпел пятое поражение подряд. Он занимает десятое место в таблице Западной конференции (25−51). «Хьюстон» (45−29) располагается на пятом месте.

НБА.

Регулярный чемпионат.

«Нью-Орлеан» — «Хьюстон» — 102:134 (29:29, 18:39, 33:33, 22:33).

Н: Маррей (19 очков), Бей (18), Уильямсон (18).

Х: Шенгюн (36 + 13 подборов), Смит-младший (20), Дюрант (20).

