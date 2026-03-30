«Оклахома» переиграла «Нью-Йорк»

«Оклахома» победила «Нью-Йорк» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 111:100.
Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Никс» Джейлен Брансон — у него 32 очка.
«Оклахома» (59−16) занимает первое место в таблице Западной конференции. «Нью-Йорк» (48−27) располагается на третьем месте в Восточной конференции.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Оклахома» — «Нью-Йорк» — 111:100 (26:23, 27:29, 31:26, 27:22).
О: Гилджес-Александер (30 очков), Уильямс (22), Холмгрен (16).
Н: Брансон (32), Бриджес (15), Таунс (15 + 18 подборов).
