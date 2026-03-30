Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

TEAMtalk: «Манчестер Сити» намерен подписать Тонали и Андерсона

«Манчестер Сити» намерен подписать полузащитников Сандро Тонали («Ньюкасл») и Эллиота Андерсона («Ноттингем Форест»), сообщает TEAMtalk.

По данным источника, общая сумма сделок может составить около 220 миллионов евро.

«Горожане» планируют перестроить свою полузащиту. Помимо уже упоминавшегося интереса «Реала» к Родри, ожидается, что Бернарду Силва также покинет «Этихад», что побудило «Сити» искать варианты усиления средней линии.

25-летний итальянец Тонали играет за «Ньюкасл» с июля 2023 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года. В сезоне-2025/26 в 47 матчах он забил три гола и отдал семь результативных передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 80 миллионов евро.

23-летний англичанин Андерсон в «Ноттингем Форест» с июля 2024 года, в сезоне у него два гола и три передачи в 41 матче. Контракт рассчитан до 30 июня 2029 года, а трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

