TEAMtalk: «Манчестер Сити» намерен подписать Тонали и Андерсона

«Манчестер Сити» намерен подписать полузащитников Сандро Тонали («Ньюкасл») и Эллиота Андерсона («Ноттингем Форест»), сообщает TEAMtalk.
По данным источника, общая сумма сделок может составить около 220 миллионов евро.
«Горожане» планируют перестроить свою полузащиту. Помимо уже упоминавшегося интереса «Реала» к Родри, ожидается, что Бернарду Силва также покинет «Этихад», что побудило «Сити» искать варианты усиления средней линии.
25-летний итальянец Тонали играет за «Ньюкасл» с июля 2023 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года. В сезоне-2025/26 в 47 матчах он забил три гола и отдал семь результативных передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 80 миллионов евро.
23-летний англичанин Андерсон в «Ноттингем Форест» с июля 2024 года, в сезоне у него два гола и три передачи в 41 матче. Контракт рассчитан до 30 июня 2029 года, а трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.
