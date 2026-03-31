Marca: «Барселона» заинтересована в подписании полноценного контракта с Канселу

«Барселона» намерена подписать полноценный контракт с защитником Жоау Канселу по окончании его аренды, сообщает Marca.
«Барселона» планирует вернуть 31-летнего португальца в сезоне-2026/27, но учитывая, что до окончания его контракта с «Аль-Хилялем» остается один год (до 30 июня 2027 года), повторная аренда без продления соглашения маловероятна, а выплата трансферной суммы, по информации издания, является «сложной» для испанцев.
Канселу уже играл за «Барселону» в 2023—2024 годах на правах аренды из «Манчестер Сити». В сезоне-2025/26 в 12 матчах за испанскую команду он забил гол и сделал две результативные передачи.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в девять миллионов евро.
