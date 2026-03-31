Российских синхронистов встретили в аэропорту Внуково «Калинкой»

Сборная России по синхронному плаванию вернулась на родину после участия в этапе Кубка мира в Париже, сообщает ТАСС.

В аэропорту Внуково российских спорстменов встречали с флагами, а русский народный ансамбль исполнил песню «Калинка».

Россияне выступали в Париже в нейтральном статусе. На их счету пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали. Они заняли первое место в командном зачете.

Победу в технической и произвольной программах в группе одержали Елизавета Минаева, Валентина Герасимова, Ольга Тютюник, Светлана Павлова, Майя Дорошко, Александра Кузнецова, Александра Шмидт, Елизавета Смирнова, Эвелина Симонова, Екатерина Коссова, Кира Черезова и Валерия Плеханова.

Серебряные награды в активе Валентины Герасимовой и Киры Черезовой. В сольной программе две бронзовые медали завоевала Валерия Плеханова.

В соревнованиях дуэтов две победы на счету дуэтов Дорошко, Минаевой и Шмидт. В микст-дуэте первое место заняли Захар Трофимов и Алина Румянцева.

Следующий этап Кубка мира запланирован 1−3 мая в Китае.

