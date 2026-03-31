Анчелотти: «Чтобы Бразилия выиграла чемпионат мира, нужен талант и нужно хорошо защищаться»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти считает, что команде нужно прибавить в обороне.

"Нам, очевидно, нужно прибавлять. У нас есть четкое представление о том, что мы хотим сделать на чемпионате мира.

Нам нужно сохранять спокойствие и хладнокровие, потому что весь тренерский штаб и Конфедерация футбола Бразилии убеждены, что мы на правильном пути и в правильном месте. Думаю, мы проделали хорошую работу на данный момент. Мы на хорошем этапе этого пути. Мы будем готовы к самым важным матчам чемпионата мира.

Чтобы Бразилия выиграла чемпионат мира, нам нужен талант — и он у нас есть — и нам нужно хорошо защищаться. Другого пути нет. Я не убежден, что одной атакующей игры достаточно", — сказал итальянский специалист на пресс-конференции.

На ЧМ-2026 сборная Бразилии сыграет в группе C с Марокко, Гаити и Шотландией.

