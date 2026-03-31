ESPN: «Манчестер Юнайтед» продлит контракт с Магуайром на год

«Манчестер Юнайтед» близок к достижению соглашения с защитником Харри Магуайром по продлению контракта, сообщает ESPN со ссылкой на источник.
По данным источника, обновленное соглашение 33-летнего англичанина, вероятно, будет рассчитано на один год — до 2027 года — с опцией продления еще на сезон, что может оставить его на «Олд Траффорд» до июня 2028 года.
Действующий контракт Магуайра истекает в 2026 года. Переговоры между его представителями и клубом описываются как позитивные, и обе стороны надеются, что соглашение близко.
В сезоне-2025/26 Магуайр в 20 матчах забил два гола и сделал одну результативную передачу.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 10 миллионов евро.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.