«Майами» выиграл у «Филадельфии»

«Майами» победил «Филадельфию» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 119:109.

«Майами» победил «Филадельфию» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 119:109.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Хит» Тайлер Хирро — у него 30 очков.

«Майами» (40−36) располагается на девятом месте в таблице Восточной конференции. «Филадельфия» (41−34) идет на седьмом месте.

НБА.

Регулярный чемпионат.

«Майами» — «Филадельфия» — 119:109 (38:34, 20:27, 33:26, 28:22).

М: Хирро (30 очков), Адебайо (23 + 16 подборов), Ларссон (20 + 10 подборов).

Ф: Эмбиид (26), Макси (23), Джордж (19).

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.