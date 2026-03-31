«Атланта» переиграла «Бостон» на своем паркете

«Атланта» победила «Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 112:102.
Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Селтикс» Пэйтон Притчард — у него 36 очков.
«Атланта» проиграла после трех побед подряд. Она занимает шестое место в таблице Восточной конференции (43−33). «Бостон» (50−25) располагается на втором месте.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Атланта» — «Бостон» — 112:102 (26:29, 29:31, 32:22, 22:20).
А: Джонсон (29 очков), Макколлум (21), Александер-Уокер (20).
Б: Притчард (36), Тейтум (26 + 12 подборов), Гарза (11).
