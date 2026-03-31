«Финикс» нанес гостевое поражение «Мемфису»

«Финикс» победил «Мемфис» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 131:105.
Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Санс» Девин Букер — у него 36 очков.
«Финикс» (42−33) располагается на седьмом месте в таблице Западной конференции. «Мемфис» (25−50) идет на 11-м месте.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Мемфис» — «Финикс» — 105:131 (31:34, 30:31, 28:26, 16:40).
М: Бертон (17 очков), Спенсер (16), Джексон (14).
Ф: Букер (36), Грин (21), Джиллеспи (11 + 10 передач).
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.