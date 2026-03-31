«Даллас» проиграл «Миннесоте» на своем паркете, Досунму оформил трипл-дабл

«Миннесота» победила «Даллас» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 124:94.
Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Миннесоты» Джулиус Рэндл — у него 24 очка.
«Даллас» выиграл второй матч подряд после серии поражений. Он занимает 13-е место в таблице Западной конференции (24−51). «Миннесота» (46−29) идет на пятом месте.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Даллас» — «Миннесота» — 94:124 (23:35, 23:21, 25:38, 23:30).
Д: Гэффорд (21 очко), Уильямс (15), Флэгг (12).
М: Рэндл (24), Досунму (18 + 15 подборов + 15 передач), Эдвардс (17).
