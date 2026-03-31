«Кливленд» обыграл «Юту» на выезде, Митчелл и Мобли набрали по 34 очка

«Кливленд» победил «Юту» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 122:113.
Самыми результативными игроками встречи стали защитник «Кливленда» Донован Митчелл и его партнер по команде центровой Эван Мобли. Американцы набрали по 34 очка, на счету Мобли также 17 подборов.
«Юта» проиграла шесть матчей подряд. Она занимает 14-е место в таблице Западной конференции (21−55). «Кливленд» (47−28) располагается на четвертом месте в Восточной конференции (47−28).
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Юта» — «Кливленд» — 113:122 (29:31, 24:32, 36:31, 24:28).
Ю: Уильямс (26 очков), Филиповски (20 + 10 подборов), Остин (19).
К: Митчелл (34), Мобли (34 + 17 подборов), Эллис (13).
