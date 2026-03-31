Алексей Сопин: «Овечкин — великий атлет в одном ряду с Усейном Болтом, Майклом Фелпсом и Майклом Джорданом. Такие рождаются раз в сто лет»

На счету Овечкина 926 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, он является рекордсменом по этому показателю. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место с 1003 голами, уступая Уэйну Гретцки (1016).
— Что думаете о погоне Овечкина за рекордом Гретцки? В чем его феномен?
— Я знаю Сашу с самого детства, он в школе был на два года старше. Мы прекрасно общались тогда и поддерживаем отношения сейчас. Его секрет — это феноменальное здоровье, атлетизм и, конечно, бросок.
— Его бросок — это врожденный дар или результат тренировок?
— Безусловно, он развивал свои качества. Это огромный труд — доиграть до 40 лет на таком уровне. Многие великие заканчивали в 32 или 35, а он продолжает переписывать рекорды НХЛ.
Овечкин — великий атлет в одном ряду с Усейном Болтом, Майклом Фелпсом и Майклом Джорданом. Такие рождаются раз в сто лет. Здесь сошлось все: генетика, габариты и колоссальное трудолюбие.
— Насколько реально возвращение Овечкина в московское «Динамо» после этого сезона?
— Сложно сказать. Мы разговаривали об этом летом. Саша хочет доиграть сезон и посмотреть на состояние организма. Мы ведь многих моментов не видим, а, вероятно, игры даются ему уже непросто.
Думаю, он спокойно завершит чемпионат, а там решит по здоровью: остаться еще на год в США или вернуться в Россию — необязательно игроком, возможно, на руководящую должность. Нужно дождаться лета, — сказал Сопин.