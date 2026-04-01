Голкипер сборной Боснии Василь — победе над Италией: «У меня просто нет слов!»

Вратарь сборной Боснии и Герцеговины Никола Василь прокомментировал победу над Италией (1:1, пен. — 4:1) в стыковом матче чемпионата мира-2026.
«Огромная заслуга команды. Это действительно особенная команда. Две такие игры! Сыграть на таком уровне, дважды отыграться на последних минутах и создать столько моментов против Италии, а в конце еще сохранить хладнокровие и так уверенно бить пенальти — у меня просто нет слов!» — приводит официальный сайт УЕФА слова Василя.
Сборная Боснии и Герцеговины на ЧМ-2026, который пройдет в июне в США, Канаде и Мексике, сыграет в группе В с командами Канады, Катара и Швейцарии.
Италия проклята и проиграла Боснии, сумасшедшая победа Швеции, Монтелла осчастливил Турцию, а чехи — короли пенальти.