«Милуоки» обыграл «Даллас»

«Милуоки» выиграл у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:99. Игра прошла на арене «Фисерв Форум» в Милуоки.

НБА.

Регулярный чемпионат.

«Милуоки» — «Даллас» — 123:99 (38:31, 27:20, 25:19, 33:29).

М: Роллинз (24), Кузма (20), Грин (17), Трент (13), Нэнс (11), Дженг (11 + 10 подборов).

Д: Флэгг (19 + 10 подборов), Уильямс (18), Пулакидас (11).

«Хьюстон» — «Нью-Йорк» — 111:94 (37:21, 26:29, 29:22, 19:22).

Х: Дюрант (27), Шеппард (20), Томпсон (17), Исон (17), Смит (15).

Н: Таунс (22), Харт (13), Брансон (12), Альварадо (12).

«Детройт» — «Торонто» — 127:116 (26:20, 33:34, 41:27, 27:35).

Д: Дюрен (31), Дженкинс (21), Д. Робинсон (19), Харрис (12), Леверт (12).

Т: Барретт (24), Ингрэм (22), Мамукелашвили (16), Мюррэй-Бойлс (14 + 10 подборов).