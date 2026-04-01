Тренер Боснии Барбарес: «Наша команда показала свою силу против команды мирового класса»

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Сергей Барбарес прокомментировал победу над Италией (1:1, пен. — 4:1) в стыковом матче чемпионата мира-2026.
«В начале первого тайма у нашей команды были определенные проблемы: нам не хватало организации, мы оказывались не там, где должны были, мы не справлялись с соперником. Поэтому пропускали много контратак. Но мы верили в себя с первой минуты и показали свою силу против команды мирового класса, которая хорошо обороняется даже вдесятером», — цитирует официальный сайт УЕФА Барбареса.
Сборная Боснии и Герцеговины на ЧМ-2026, который пройдет в июне в США, Канаде и Мексике, сыграет в группе В с командами Канады, Катара и Швейцарии.
Сборная Италии пропустит третий чемпионат мира подряд. Последним мировым первенством для итальянцев был ЧМ-2014.
