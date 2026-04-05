«Реал Солт-Лейк» победил «Спортинг Канзас-Сити», Сулейманов отыграл все 90 минут

«Реал Солт-Лейк» победил «Спортинг Канзас-Сити» в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС — 3:1.
У хозяев забили полузащитник Диего Луна (на 4-й минуте), нападающий Серхи Соланс (на 55-й) и форвард Хавьер Гозо (на 82-й). У гостей отличился нападающий Деян Йовелич (на 60-й).
Российский полузащитник «Спортинга» Магомед-Шапи Сулейманов за 90 минут игрового времени отметился в том числе тремя пасами в штрафную.
«Реал» занимает второе место в таблице Западной конференции МЛС с 13 очками после шести встреч. «Спортинг» идет на последнем, 15-м месте (четыре очка после шести матчей).
