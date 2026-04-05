Ренато Мойкано — Крис Данкан: трансляция боя UFC Fight Night

Бразильский боец Ренато Мойкано и шотландец Крис Данкан проведут поединок в легком весе на турнире UFC Fight Night 272 в ночь с 4 на 5 апреля. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе UFC Apex в Лас-Вегасе (США). Главный бой ожидается около 5.30 по московскому времени (рекомендуем подключиться к трансляции заранее).
Трансляцию боя Мойкано — Данкан можно смотреть на платформе UFC Fight Pass, телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в ретрансляции федерального канала).
Рекорд 36-летнего Мойкано в ММА — 20 побед, семь поражений и одна ничья. На счету 32-летнего Данкана рекорд — 15 побед и два поражения.