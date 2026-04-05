«Детройт» нанес гостевое поражение «Филадельфии»

«Детройт» победил «Филадельфию» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 116:93.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Филадельфии» Тайриз Макси — у него 23 очка.

«Детройт» выиграл третий матч подряд. Он занимает первое место в таблице Восточной конференции (57−21). «Филадельфия» (43−35) располагается на седьмом месте в Восточной конференции.

НБА.

Регулярный чемпионат.

«Филадельфия» — «Детройт» — 93:116 (31:41, 29:30, 21:24, 12:21).

Ф: Макси (23 очка), Джордж (20), Эджкомб (19).

Д: Харрис (19), Дюрен (16), Дженкинс (16 + 14 передач).

