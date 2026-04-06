«Сантос» проиграл «Фламенго», Неймар пропускал матч

«Сантос» проиграл «Фламенго» в гостевом матче 10-го тура чемпионата Бразилии — 1:3.

«Сантос» проиграл «Фламенго» в гостевом матче 10-го тура чемпионата Бразилии — 1:3.

У хозяев забили Жоржиньо (на 71-й минуте, с пенальти) и Лукас Пакета (на 89-й). Автоголом отметился Зе Ивалдо («Сантос»). У гостей отличился Брайан Диас (на 48-й). На 54-й минуте после вмешательства ВАР был отменен гол Лео Ортиса («Фламенго») — из-за офсайда.

Нападающий «Сантоса» Неймар пропускал матч из-за перебора желтых карточек.

«Фламенго» занимает пятое место в таблице чемпионата Бразилии (17 очков после 9 встреч). «Сантос» (10 очков после 10 матчей) идет на 16-м месте.

05 апр 23:30 Фламенго — Сантос 3:1.

