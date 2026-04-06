«Бостон» в матче с «Торонто» одержал третью победу подряд

«Бостон» победил «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 115:101.
Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Селтикс» Джейлен Браун — у него 26 очков.
«Бостон» выиграл третий матч подряд. Он идет на втором месте в таблице Восточной конференции (53−25). «Торонто» (43−35) располагается на шестом месте.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Бостон» — «Торонто» — 115:101 (26:26, 28:20, 26:31, 35:24).
Б: Браун (26 очков), Тейтум (23 + 13 подборов), Квета (18).
Т: Уолтер (16), Барретт (15), Ингрэм (15).
