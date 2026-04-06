«Атлетико Минейро» победил «Атлетико Паранаэнсе», Кассьерра заменил Халка

«Атлетико Минейро» победил «Атлетико Паранаэнсе» в домашнем матче 10-го тура чемпионата Бразилии — 2:1.
У хозяев забили Виктор Уго (на 6-й минуте) и Густаво Скарпа (на 80-й). У гостей отличился Джулимар (на 88-й).
Экс-нападающий «Зенит» Халк отметился двумя ударами по воротам гостей, его сменил другой экс-форвард сине-бело-голубых — Матео Кассьерра.
«Атлетико Паранаэнсе» (16 очков после 10 игр) располагается на шестом месте в таблице чемпионата Бразилии. «Атлетико Минейро» (14 очков после 10 встреч) идет на восьмом месте.
05 апр 23:30 Атлетику Минейру — Атлетику Паранаэнсе 2:1.
