«Чикаго» в матче с «Финиксом» потерпел седьмое поражение подряд

«Чикаго» проиграл «Финиксу» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 110:120.
Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Санс» Девин Букер — у него 30 очков.
«Чикаго» проиграл седьмой матч подряд. Он занимает 12-е место в таблице Восточной конференции (29−49). «Финикс» (43−35) располагается на седьмом месте в Западной конференции.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Чикаго» — «Финикс» — 110:120 (30:30, 26:33, 28:23, 26:34).
Ч: Джонс (29 очков), Секстон (18), Миллер (17 + 10 подборов).
Ф: Букер (30), Грин (25), Брукс (15).
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.