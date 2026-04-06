Китай вытесняет Nvidia: местные чипы захватывают рынок ЦОД

Американский производитель графических процессоров Nvidia постепенно уступает китайский рынок местным конкурентам. По итогам 2025 года из 4 млн ИИ-чипов, поставленных для дата-центров КНР, на долю Nvidia пришлось 2,2 млн, тогда как китайские компании отгрузили 1,65 млн устройств.
Хотя Nvidia сохраняет мировое лидерство в сегменте GPU, её позиции в Китае заметно ослабли. За последние пять лет доля компании на этом рынке сократилась с 95% до 55%.
Ключевой причиной стали американские санкции, введенные в 2022 году. Власти США запретили Nvidia поставлять в Китай свои самые мощные на тот момент чипы — A100, H100 и H200. В ответ Пекин запустил программу поддержки национальных производителей: для получения государственного финансирования центры обработки данных теперь обязаны закупать местные чипы.
Главным выгодоприобретателем новой политики стала Huawei. В прошлом году компания поставила 812 тыс. чипов, заняв 20% рынка. Помимо Huawei, собственные процессоры для ЦОД разрабатывают T-Head (структура Alibaba), Kunlunxin (от Baidu), а также фирма Cambricon.