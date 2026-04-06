Intel готовит третью волну повышения цен за полгода: процессоры подорожают суммарно на 30%

Компания Intel анонсировала очередное, третье с начала 2026 года, повышение цен на свои процессоры. Ожидается, что новая волна подорожания начнется уже в мае 2026 года. Совокупный рост стоимости чипов с начала года может составить около 30% по сравнению с уровнем 2025 года.