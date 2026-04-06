Intel готовит третью волну повышения цен за полгода: процессоры подорожают суммарно на 30%

Компания Intel анонсировала очередное, третье с начала 2026 года, повышение цен на свои процессоры. Ожидается, что новая волна подорожания начнется уже в мае 2026 года. Совокупный рост стоимости чипов с начала года может составить около 30% по сравнению с уровнем 2025 года.
Первые два этапа повышения цен уже позади: в феврале стоимость выросла на 10−15%, а в марте — ещё примерно на 15%. Новое повышение затронет практически весь ассортимент, включая потребительские линейки Core Ultra и серверные процессоры Xeon.
Причинами продолжающегося роста цен стали рекордный спрос на процессоры со стороны центров обработки данных для задач искусственного интеллекта и сохраняющийся дефицит поставок. Производственные мощности Intel не успевают за растущими потребностями рынка, что, в свою очередь, уже начинает влиять на конечную стоимость ПК, ноутбуков и серверов.