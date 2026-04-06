Кооператив мечты в Mount and Blade 2 — мод Bannerlord Together наконец-то позволяет пройти игру с другом

В Mount and Blade 2 свершилось то, о чём фанаты мечтали годами — появился полноценный кооперативный режим.

Источник: Спорт-Экспресс

В сообществе Mount and Blade 2 свершилось то, о чём фанаты мечтали годами — появился полноценный кооперативный режим. Энтузиасты выпустили мод Bannerlord Together, позволяющий пройти PvE-кампанию с другом.

Механика мода предлагает не просто совместные битвы, а полноценное взаимодействие в открытом мире. По карте каждый игрок перемещается со своим отрядом самостоятельно, но в сражениях можно объединять силы. С выходом крупного обновления 0.2.2 в игру добавили долгожданную функцию совместных тактических битв в реальном времени — армии двух игроков теперь объединяются на одном поле боя, где каждый командует своими войсками.

Пока мод находится на стадии ранней альфы и поддерживает только двух игроков, но разработчики уже строят планы по расширению лимита.