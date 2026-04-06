«Кливленд» переиграл «Индиану»

«Кливленд» победил «Индиану» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 117:108.
Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Кливленда» Донован Митчелл — у него 38 очков.
«Кливленд» (49−29) занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. «Индиана» (18−60) располагается на 14-м месте.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Кливленд» — «Индиана» — 117:108 (31:32, 24:26, 35:33, 27:17).
К: Митчелл (38 очков), Харден (28), Брайант (14 + 10 подборов).
И: Портер (21 + 12 подборов), Топпин (21), Слосон (19).
