«Вуэльта страны Басков». 1-й этап. Спортсмены проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом

6 апреля пройдет первый этап многодневки «Вуэльта страны Басков».

Источник: Спортс‘’

«Вуэльта страны Басков».

1-й этап.

Бильбао — Бильбао, Испания.

Индивидуальная гонка с раздельным стартом.

13,8 км.

Профиль/Карта.

Начало — 15:30 по московскому времени.

Фавориты.

Примож Роглич (Словения, Red Bull — BORA — hansgrohe).

Пейо Бильбао (Испания, Bahrain Victorious).

Жюлиан Алафилипп (Франция, Tudor Pro Cycling).

Микель Ланда (Испания, Soudal Quick-Step).

Гийом Мартен (Франция, Groupama — FDJ United).

Хуан Аюсо (Испания, Lidl — Trek).

Магнус Корт (Дания, Uno-X Mobility).

Флориан Липовиц (Германия, Red Bull — BORA — hansgrohe).

Йон Исагирре (Испания, Сofidis).

Алекс Аранбуру (Испания, Сofidis).

Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates — XRG).