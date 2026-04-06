«Оклахома» разгромила «Юту» на своем паркете

«Оклахома» победила «Юту» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 146:111.

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Джаз» Байс Сенсабо — у него 34 очка.

«Оклахома» выиграла пятый матч подряд. Она занимает первое место в таблице Западной конференции (62−16). «Юта» (21−58) располагается на 15-м месте, у этой команды девять поражений кряду.

НБА.

Регулярный чемпионат.

«Оклахома» — «Юта» — 146:111 (38:25, 37:29, 33:27, 38:30).

О: Холмгрен (21 очко), Гилджес-Александер (20), Уоллес (16).

Ю: Сенсабо (34), Филиповски (20 + 14 подборов), Михайлюк (17).

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.