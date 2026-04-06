«Орландо» нанес «Нью-Орлеану» восьмое поражение подряд

«Орландо» победил «Нью-Орлеан» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 112:108.
Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Пеликанс» Саддик Бей — у него 32 очка.
«Нью-Орлеан» проиграл восьмой матч подряд. Он занимает 13-е место в таблице Западной конференции (25−54). «Орландо» (42−36) располагается на девятом месте в Восточной конференции.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Нью-Орлеан» — «Орландо» — 108:112 (28:29, 32:23, 28:29, 20:31).
Н: Бей (32 очка), Фирс (19), Мисси (18 + 13 подборов).
О: Бэйн (27), Банкеро (23 + 16 подборов), Картер (13).
