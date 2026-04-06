Гасперини: «Роме» следует отдать должное очень сильному «Интеру»

Главный тренер «Ромы» Джанпьеро Гасперини прокомментировал поражение от «Интера» (2:5) в гостевом матче 31-го тура чемпионата Италии.
«Пропустить гол в первые секунды было печально, но после этого я увидел хорошую “Рому”, хотя уходить на перерыв в роли догоняющих стало настоящим ударом по моральному духу. Особенно третий гол выбил нас из колеи, и с того момента мы действительно страдали.
Несомненно, Манчини — очень важный игрок для нас. Когда у нас полный состав, мы гораздо конкурентоспособнее, но сейчас нам не хватает довольно многих.
Я видел хорошую «Рому» в первом тайме, окончательный результат все выставляет в гораздо более плохом свете, но, надо признать, игра закончилась после третьего гола, и нам следует отдать должное очень сильному «Интеру».
Нам тяжело, тяжело «Ювентусу», «Комо» и «Аталанте» — всем командам, борющимся за одно место. Сейчас мы немного отстаем, но мы сделаем все возможное, чтобы отыграться, это точно", — цитирует итальянского специалиста DAZN.
«Рома» занимает шестое место в таблице чемпионата Италии с 54 очками после 31 игры.
