«Шарлотт» выиграл в гостях у «Миннесоты»

«Шарлотт» победил «Миннесоту» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 122:108.
Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Хорнетс» Ламело Болл — у него 35 очков.
«Миннесота» проиграла третий матч подряд. Она занимает шестое место в таблице Западной конференции (46−32). «Шарлотт» (43−36) располагается на восьмом месте, у него четвертая победа подряд.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Миннесота» — «Шарлотт» — 108:122 (21:29, 39:26, 19:34, 29:33).
М: Рэндл (26 очков), Хайлэнд (18), Гобер (12 + 10 подборов).
Ш: Болл (35), Бриджес (25), Уайт (17).
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.