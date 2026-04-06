Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Шарлотт» выиграл в гостях у «Миннесоты»

«Шарлотт» победил «Миннесоту» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 122:108.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Хорнетс» Ламело Болл — у него 35 очков.

«Миннесота» проиграла третий матч подряд. Она занимает шестое место в таблице Западной конференции (46−32). «Шарлотт» (43−36) располагается на восьмом месте, у него четвертая победа подряд.

НБА.

Регулярный чемпионат.

«Миннесота» — «Шарлотт» — 108:122 (21:29, 39:26, 19:34, 29:33).

М: Рэндл (26 очков), Хайлэнд (18), Гобер (12 + 10 подборов).

Ш: Болл (35), Бриджес (25), Уайт (17).

