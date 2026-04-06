«Даллас» переиграл «Лейкерс», Флэгг набрал 45 очков

«Даллас» победил «Лейкерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 134:128.
Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Далласа» Купер Флэгг — у него 45 очков.
«Даллас» выиграл после трех поражений подряд. Он занимает 12-е место в таблице Западной конференции (25−53). «Лейкерс» (50−28) идут на четвертом месте.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Даллас» — «Лейкерс» — 134:128 (41:30, 26:31, 40:36, 27:21).
Д: Флэгг (45 очков), Вашингтон (15), Уильямс (13).
Л: Джеймс (30 + 15 передач), Хейс (23), Хатимура (21).
