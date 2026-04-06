Нападающий «Униона» Берк вышел на второе место по скорости забега в Бундеслиге

Нападающий «Униона» Оливер Берк поднялся на второе место в списке десяти самых быстрых игроков в истории Бундеслиги, после того как в матче с «Санкт-Паули» (1:1) скорость 28-летнего шотландца была зафиксирована на отметке 37 км в час, сообщает Get German Football News.