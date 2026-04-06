Нападающий «Униона» Берк вышел на второе место по скорости забега в Бундеслиге

Нападающий «Униона» Оливер Берк поднялся на второе место в списке десяти самых быстрых игроков в истории Бундеслиги, после того как в матче 28-го тура с «Санкт-Паули» (1:1) скорость 28-летнего шотландца была зафиксирована на отметке 37 км в час, сообщает Get German Football News.
Первое место по этому показателю удерживает 20-летний французский нападающий «Айтрахта» Жан-Маттео Баойя (37,16 км в час, 15 марта 2025 года), третьим идет 28-летний бельгийский форвард «Лейпцига» Лоис Опенда (играет на правах аренды в «Ювентусе»), который 3 мая 2025 года развил скорость 36,84 км в час.
В сезоне-2025/26 Берк в 25 матчах забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
