«Клипперс» в гостях победили «Сакраменто»

«Клипперс» победили «Сакраменто» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 138:109.
Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Клипперс» Кавай Леонард — у него 26 очков.
«Сакраменто» (21−58) идет на 15-м месте в таблице Западной конференции. «Клипперс» (40−38) располагаются на восьмом месте.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Сакраменто» — «Клипперс» — 109:138 (32:42, 27:29, 20:36, 30:31).
С: Картер (21 очко), Клиффорд (18), Кардвелл (15).
К: Леонард (26), Коллинз (25), Гарленд (17).
