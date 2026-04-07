Кейн сыграет против «Реала»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани перед первым матчем ¼ финала Лиги чемпионов против «Реала» рассказал о готовности нападающего Харри Кейна играть.
«Важно, что сегодня Харри много тренировался. Не думаю, что Кейн потерял ритм. Подождем до вторника и тогда примем окончательное решение. Все, кроме Ульрайха, готовы играть. У нас отличный состав, и “Бавария” готова к двум матчам с “Реалом”, — приводит официальный сайт УЕФА слова Компани.
32-летний англичанин пропустил субботний матч 28-го тура чемпионата Германии против «Фрайбурга» (3:2). Всего в этом сезоне на его счету 48 голов и 5 голевых передач в 40 матчах во всех турнирах.
Матч «Реал» — «Бавария» пройдет в Мадриде во вторник, 7 апреля. Начало игры — 21:00 по московскому времени.