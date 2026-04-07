Араухо: «Бесспорно, выход в полуфинал стал бы огромным достижением для “Спортинга”

Защитник «Спортинга» Максимилиано Араухо перед первым матчем ¼ финала Лиги чемпионов против «Арсенала» отметил, что лиссабонская команда готова к игре.
«Знаем, что будет очень трудно, но “Спортинг” готов. Момент подходящий. Уверен, что это будет отличное противостояние. Бесспорно, выход в полуфинал стал бы огромным достижением. Все когда-то происходит впервые. Надеюсь, наше время пришло. Но пока сосредоточены исключительно на первом матче с “Арсеналом”, — цитирует официальный сайт УЕФА Араухо.
Матч «Спортинг» — «Арсенал» пройдет в Лиссабоне во вторник, 7 апреля. Начало игры — 21:00 по московскому времени.