Киммих: «Кейн невероятно важен для “Баварии”, это очевидно»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих перед первым матчем ¼ финала Лиги чемпионов против «Реала» отметил, что нападающий Харри Кейн очень важен для мюнхенской команды.
«Харри невероятно важен для “Баварии”, это очевидно. Он сильно влияет на нашу игру, потому что он не просто классно завершает атаки. Кейн — абсолютный лидер, образец для подражания. У него особый склад ума для атакующего игрока. Если он будет играть, его лидерские качества могут сыграть важную роль», — цитирует официальный сайт УЕФА Киммиха.
32-летний англичанин пропустил субботний матч 28-го тура чемпионата Германии против «Фрайбурга» (3:2). В этом сезоне он забил 48 голов и сделал 5 голевых передач в 40 матчах во всех турнирах.
Матч «Реал» — «Бавария» пройдет в Мадриде во вторник, 7 апреля. Начало игры — 21:00 по московскому времени.