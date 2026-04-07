Киммих: «Кейн невероятно важен для “Баварии”, это очевидно»

«Харри невероятно важен для “Баварии”, это очевидно. Он сильно влияет на нашу игру, потому что он не просто классно завершает атаки. Кейн — абсолютный лидер, образец для подражания. У него особый склад ума для атакующего игрока. Если он будет играть, его лидерские качества могут сыграть важную роль», — цитирует официальный сайт УЕФА Киммиха.