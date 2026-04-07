Мадуэке: «Артета — великолепен. Очень деятельный тренер, очень внимательный к деталям»

Полузащитник «Арсенала» Нони Мадуэке перед первым матчем ¼ финала Лиги чемпионов против «Спортинга» отметил, что ему нравится работать с главным тренером Микелем Артетой.
«Артета — великолепен. Очень деятельный тренер, очень внимательный к деталям. Мне кажется, он помог мне в некоторых аспектах игры, сделал мои действия более структурными. При этом он не мешает оставаться самим собой. Так что пока все складывается отлично», — цитирует официальный сайт УЕФА Мадуэке.
Матч «Спортинг» — «Арсенал» пройдет в Лиссабоне во вторник, 7 апреля. Начало игры — 21:00 по московскому времени.