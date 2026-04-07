Винисиус: «У нас с Мбаппе невероятное взаимопонимание как на поле, так и за его пределами»

«Когда в команде много прекрасных игроков, все только о них и говорят. Килиан много забивает и всегда придает “Реалу” уверенности. Он здесь, чтобы помогать команде. У нас с ним невероятное взаимопонимание как на поле, так и за его пределами. Будем сражаться и биться за этот клуб вместе. Когда игроки возвращаются после травм, “Реал” становится намного сильнее и лучше. Эдер Милитао уже вернулся. Джуд Беллингем тоже в строю. Ферлан Менди и Дани Себальос также восстанавливаются. Это пойдет нашей команде на пользу», — цитирует официальный сайт УЕФА Винисиуса.